Poirot og Miss Marple får Mr. Men-behandling i en crossover med Agatha Christie-tema

To av de mest kjente navnene i engelsk litteratur møtes i en crossover som du kanskje ikke visste at du trengte. To av Agatha Christies mest populære karakterer har fått Mr. Men/Little Miss -behandlingen i to historier som nå er tilgjengelige.

Den første er Mr. Poirot: Mischief on the Nile, og det er en morsom versjon av Death on the Nile -historien der de ikoniske Mr. Men og Little Miss mistenkte blir spurt om en merkelig sak.

Den andre er Miss Marple: Muddle at the Vicarage, som er en versjon av The Murder at the Vicarage, der detektiven forsøker å finne ut sannheten bak et ran ved å samarbeide med figurene Mr. Men og Little Miss.

Begge bøkene er tilgjengelige nå og vil bli utvidet med en tilleggshistorie som kommer i februar 2026. Spørsmålet er nå om vi kan forvente å se Mr. Tickle eller Little Miss Sunshine dukke opp i en Poirot - eller Miss Marple -historie ...

