Poison Ivys nye utseende for Absolute Batman har blitt avslørt

Absolute Batman er kanskje det største og mest muskuløse utseendet vi har sett på Bruce Wayne hittil, men han må være like bred som en semitrailer for å ha håp om å kunne kjempe mot Gothams nye skurkegalleri. De fleste av de reimaginert Batman-skurkene så ut som om de krøp rett ut av helvete, men noen har blitt spart for sin groteske reimaginering.

Poison Ivy ser ut til å være en slik skurk. På et nylig avslørt omslag til Absolute Batman #17 ser vi den blomstrede femme fatale i all sin prakt, designet av kunstneren Björn Barends. Det er en del debatt om hennes design på nettet, og noen er skuffet over at hun ikke har noen elementer av body horror i sitt ytre utseende.

Men som leseren TheEpicAlec bemerket på sosiale medier, har det vært nevnt et Isley Ecosystem i Absolute Batman-universet før, som viste frem en mye mer uhyggelig planteatmosfære. Det kan være at denne penere versjonen av Ivy bare er en fasade, som skjuler hennes monstrøse krefter under. Poison Ivy har tross alt ofte vært en karakter som er designet for å lokke folk inn med en vakker fasade.

