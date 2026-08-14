Pokémon Bank legges ned 26. februar 2027

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Pokémon Bank, tjenesten som gjorde det mulig å lagre alle dine fangede lommemonstre før Pokémon Home kom, avslutter driften tidlig neste år. Dette betyr at fra og med 26. februar 2027 vil du ikke lenger kunne overføre nye Pokémon fra DS- eller 3DS-banken din til Pokémon Home, og du vil heller ikke kunne overføre noen av favoritt-Pokémonene dine fra de gamle spillene til de nyeste utgivelsene for Switch og Switch 2.

«Tusen takk for at du alltid har hatt glede av Pokémon-serien. Vi beklager å måtte meddele at Pokémon Bank vil avslutte driften 26. februar 2027 (fredag) kl. 12.00.

Følgelig vil også funksjonen for å overføre Pokémon fra Pokémon Bank til Pokémon HOME bli avviklet samme dag», heter det i en melding på Pokémon-nettstedet.

Det er allerede slutt på nye nedlastinger av Pokémon Bank, men hvis du allerede har appen installert, må du gå til 3DS-en eller DS-en din og overføre de Pokémonene du ønsker å ta med inn i en ny æra, til Pokémon Home. Dette gjør du via hovedmenyen i Pokémon Bank, der du bør få en melding om å overføre boksene dine til lagringsplassen i Pokémon HOME. Du trenger bare en overføringsnøkkel, som du kan generere i hovedmenyen i Pokémon HOME. Når det er gjort, kan du taste inn nøkkelen på 3DS-systemet ditt, og så – vips – kan overføringen begynne.