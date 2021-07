Pokémon blir live action-serie på Netflix

Personlig synes jeg Detective Pikachu er grei underholdning, og filmen gjorde det sannelig ikke verst kommersielt heller. Akkurat sistnevnte har tydeligvis Netflix fått med seg.

Kilder vanligvis pålitelige Variety har snakket med hevder at streamingselskapet lager en Pokémon-serie, men som overskriften avslører skal ikke dette være anime. I stedet er det altså ekte skuespillere og dataskapte lommemonstre som skal dukke opp på skjermen i skikkelig Detective Pikachu-stil en gang i fremtiden. Jeg skriver en gang i fremtiden siden prosjektet skal være i en såpass tidlig fase at få ting er helt avklart, men kildene hevder i alle fall at Joe Henderson, kjent for blant annet Lucifer og White Collar, skal skrive serien og være en av hovedprodusentene.