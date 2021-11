HQ

Endelig er de her, etter årevis med bønnfallelse fra fansen. Pokémon Brilliant Diamond og Shining Pearl lanseres fredag 19. november for å varme opp innspurten av året med en kjent merkevare og en solid dose nostalgi - en uslåelig kombinasjon. Denne gangen hviler det imidlertid flere endringer under det som tilsynelatende er en velkjent overflate.

Brilliant Diamond og Shining Pearl er spesielle. I stedet for Game Freak er det ILCA som har fått ansvaret for utviklingen. Det sentrale Pokémon-studioet har delegert disse spillene til teamet som blant annet har hatt ansvaret for prosjekter som Dragon Quest XI S til Switch. Dette er en vanskelig gave - tilsynelatende enkel på grunn av dens natur som nyversjoner der man følger eventyret i de originale Diamond- og Pearl-spillene til Nintendo DS (2006), men i realiteten vanskelig fordi fanskaren aldri har vært mer involvert.

Resultatet er flott, men ikke enestående. Brilliant Diamond og Shining Pearl minner oss på hvorfor den fjerde generasjonen fortsatt er blant de mest elskede, men de avslører også problemene og rynkene som Sinnoh hadde og som nostalgien har visket ut.

Jeg skal ikke legge ut om detaljene i Pokémon i denne anmeldelsen. Kjernemekanikken med kamper og fanging av monstre er ikke endret i nyversjonene. Det er samme Team Galactic i rollen som slemmingene, kampene og alt er som det var, og selv lagkomposisjonene til trenerne man kjempet mot for 15 år siden har ikke endret seg, ei heller de ville monstrene som er spredt utover kartet i Sinnoh-regionen.

Dette avslører noe som vi kan ha glemt om DS-spillene: Hvor varierte noen Pokémon er og hvor ofte de dukker opp kan gjøre deg til et nervevrak. Jeg er redd for å åpne kjøleskapet av frykt for å finne en Bibarel, jeg kan høre Kricketot og Kricketune skrike i marerittene mine, og jeg sverger på at jeg ikke tar ansvar for mine egne handlinger hvis mine veier krysses med enda en Bidoof.

Dette er grunnen til at jeg setter større pris på nye funksjoner som Pokémon Hideaways i Grand Underground. Disse er spredt langs Sinnohs underjordiske tunneler og er det eneste stedet der du kan finne Pokémon fra andre generasjoner vandrende fritt omkring. Sentret, Magby, Numel, Rhyhorn, Houndoom og andre som ikke var med i de originale versjonene er nå her for å utvide Pokédexen din. Dette er en løsning på den knappe variasjonen av ruter, men det bringer også med seg et annet problem: Monstrene her har et høyt nivå, og de gir laget ditt så mye erfaringspoeng at det vil ikke ta deg lang tid å feie alle motstandere på overflaten av veien.

Motstand er ganske fraværende i hovedhistorien. Gjennom alle Gymene som må forseres har jeg ikke støtt på en eneste leder som har gjort ting utfordrende for meg, bortsett fra noen sporadiske overraskelser jeg hadde glemt. Og hva med Pokémon-ligaen? Den kan jeg ikke snakke om, og heller ikke hva som eventuelt kommer etter den, men det er større grunn enn noen gang til å være optimistisk.

Det er ikke bare under bakkeplan at Pokémon Brilliant Diamond og Shining Pearl har gjort endringer, der justeringer er foretatt på alt fra gravingen etter skatter til de hemmelige basene. De introduserer flere kvalitetsforbedringer som allerede er uerstattelige, slik som muligheten for å sortere Pokémon-boksene hvor enn du er og at Pokémon-kompanjongen din følger etter deg hele tiden. Du har også Poketch, som lar deg forvalte HM, gir deg muligheten til å kjempe mot andre trenere på nytt, teller skrittene dine eller til og med fungerer som en kalkulator (for hvem spiller vel Pokémon uten det).

Det finnes også andre endringer som er mer kontroversielle, slik som samarbeidselementet i Super Contest Shows, som øker sjarmen uten å revolusjonere opplevelsen, eller den delte Exp. Share-funksjonen der erfaringspoeng blir delt jevnt mellom alle Pokémon på laget. Det siste har vært blant de mest kontroversielle endringene, og selv om det er forståelig at en slik integrasjon gjør spillet mer tilgjengelig hadde det vært flott med en mulighet for å skru dette av. Diamond og Pearl ble ikke laget for denne mekanikken, og det merkes.

Jeg forstår hvorfor ILCA har holdt seg såpass tro til kildematerialet. Sinnoh er en region med en mer interessant progresjon enn Galar, den tvinger deg til å gå tilbake på gamle stier, utforske alternative veier og belønner den nysgjerrige spilleren. Det har vært ganger der jeg måtte stoppe opp og kikke i menyene for å finne spor om hvilken vei jeg skal gå. Det er et tradisjonelt system der det er lagt til moderne funksjoner, og helheten fungerer veldig godt selv om skalaen på utfordringen blir ubalansert mot slutten.

Dessuten er de nye versjonene av musikken absolutt fantastisk (det er par knakende gode låter her) og vakkert som bare juling. Jeg var ikke en spesielt stor fan av kunststilen til nyversjonene av Diamond og Pearl, men når du navigerer deg gjennom skoger, grotter, sjøer og til og med snødekte fjell begynner spillet å vokse på deg, og det er tydelig at det sikter mot å gi deg den samme følelsen som The Legend of Zelda: Link's Awakening gjorde på Switch: en leketøylignende følelse. Spillet bruker til og med en dioramaeffekt for å gi følelsen av en verden full av modeller, der alt er strålende og skinnende (noe som kanskje blir litt i overkant takket være en overdrevet bloom-effekt).

Jeg har unnlatt ting som online-spilling og sluttinnholdet siden jeg ikke kan snakke om dette på nåværende tidspunkt. Likevel kan jeg med så godt som hele Sinnoh-verdenen bak meg fortelle deg at nyversjonene av Pokémon Diamond og Pearl er gode og helt tro mot originalene, men ikke så brilliante som tittelen indikerer. Trofastheten blir en byrde som noen ganger blir dekket til av spillets nye funksjoner, om enn litt klossete til tider. Pokémon-formelen fortsetter å levere et rollespill som er lett å forstå, vanskelig å mestre og tvers gjennom vanedannende, og Brilliant Diamond og Shining Pearl er her for å bevise det.