Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl lager Poffins og mer i trailer

The Pokémon Company valgte å ikke være med i den forrige Nintendo Direct-sendingen, men dette gjorde de i kjent stil bare for å få rampelyset for seg selv.

I dag har de gitt oss en ny trailer fra både Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl og Pokémon Legends Arceus. Førstnevnte fremhever noen av endringene remakene gjør i forhold til originalene, noe som blant annet betyr at vi får en nærmere titt på en ny Pokétch, muffi...jeg mener Poffins-baking, noen endringer av gymledere og mer mens nye utgaver av elskede melodier går i bakgrunnen.