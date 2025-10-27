Pokémon Center er allerede i julestemning med juleartikler

HQ

Den skumle sesongen er fortsatt i full gang (i hvert fall frem til slutten av denne uken), men siden julen aldri er langt unna, kan vi forvente at butikkene snart vil være fulle av varer med høytidstema, og Pokémon Center er ikke annerledes.

Hvis vi tar en titt på høytidskolleksjonen på butikkens nettside, ser vi nye og gamle ting, fra plysjbamser, nedtellingskalendere, søte figurer, innpakningspapir, ornamenter, nattøy og mer. Hvis det er noe som kan ha Pokémon på seg som en del av julefeiringen, kan du være sikker på at Pokémon Center har det.

Heldigvis ser det ikke ut til at mange av julegjenstandene har eksklusive merkelapper, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at de blir stjålet og hamstret av selgere. Du kan imidlertid være sikker på at noe av dette vil bli utsolgt i tide, så hvis du vil få litt julehandel gjort tidlig, er det nå tiden din.

