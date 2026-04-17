HQ

Jeg tviler på at jeg var den eneste som ble litt begeistret da Pokémon Champions ble annonsert. Et spill som utelukkende skulle fokusere på online-kamper. Ingen historie, ingen løping rundt for å samle gym-merker og ta ned store forbrytersyndikater. Nei, ren, uforfalsket kampaction. Et nytt, sårt tiltrengt Pokémon Stadium eller Colosseum. Hvis du hadde slike forhåpninger, beklager jeg å måtte skuffe deg. Champions er ingen mester, og jeg lurer på hva som egentlig er poenget med dette spillet.

Kamper, kamper og atter kamper.

På en måte føles det som om spillet er forsinket og burde ha blitt utgitt for en god stund siden, mens det på den andre siden føles som om det ikke er helt ferdig og kunne ha gjort seg med litt mer tid i ovnen. For å underbygge det førstnevnte poenget, så er dette et spill som utgis på Switch. Den originale Switch, altså, ikke Switch 2. Denne anmeldelsen er derfor basert på Switch-opplevelsen. Og med en nydelig 30 FPS, også. Det finnes imidlertid en Switch 2-oppdatering som kan lastes ned helt gratis, men den er fortsatt begrenset til 30 FPS. Samtidig er det et spill som er ganske tynt på innhold og som lider av noen få bugs.

For det første er det bare 186 Pokémon å bruke av de 1025 tilgjengelige. Dette er færre enn i Pokémon Stadium 2 (251), et 26 år gammelt spill. Dette betyr at de fleste lagene ser ganske like ut når du klatrer litt i rangeringene. Det er rundt ti Pokémon - som Mega Charizard, Whimsicott, Sneasler, Incineroar, Mega Froslass, Rotom (Wash) og Kingambit - som er med i nesten alle lag i forskjellige oppstillinger. De lavere nivåene, Poké Ball og Great Ball (hvert "nivå" er delt inn i fire divisjoner, hvor én er den høyeste. Gjør du det bra nok i første divisjon, rykker du opp til neste nivå) kan by på noen få andre monstre, ettersom det er flere nybegynnere der, men når du når Ultra Ball og oppover, er metaen svært begrenset. Noe som virkelig ikke gjør saken bedre, er at mange, mange, mange "held items" mangler i spillet. Dette er gjenstander som en Pokémon kan holde som gir ulike bonuser, for eksempel helbredende HP eller sterkere angrep. Blant annet mangler Flame Orb, som gjør Guts-evnen helt ubrukelig, i tillegg til Black Sludge for å helbrede Poison-typer, Choice Scarf, Assault Vest og Life Orb. Hvis du har spilt mer seriøst i konkurransesammenheng, er du utvilsomt kjent med disse. På den annen side kan du se på det som et nytt, friskere oppsett der du må prøve nye ting.

Dette er en annonse:

VP og kuponger er grunnlaget for Champions-verdenen.

Kampene kan utkjempes som en-mot-en-kamper eller ved at begge trenerne stiller med to Pokémon samtidig. Hver modus har sin egen rangering. I den første modusen tar du med deg et lag på seks Pokémon og velger deretter ut tre av dem til kamp. De blir deretter sendt ut individuelt. For to-mot-to-kamper har utviklerne valgt å følge reglene som brukes i offisielle turneringer. Det betyr at du velger et lag med seks Pokémon og deretter velger fire som skal kjempe, mens de to første sendes ut sammen. I Pokémon-spill, som Scarlet & Violet, kan du vanligvis bruke alle seks Pokémon på laget ditt i samme kamp når du spiller mot venner. Alle er da på nivå 50, uavhengig av hva de var før. I tillegg til online-rangeringene finnes det også vanlige turneringer, urangerte kamper og muligheten til å opprette private kamper ved å bruke et ID-nummer for å invitere en motstander.

Spørsmålet er hvorfor erfarne spillere skal spille dette hvis de allerede spiller kamper ofte i Scarlet & Violet, bortsett fra nyhetsfaktoren. Champions introduserer ikke noe nytt, og er i hovedsak en nedstrippet versjon. Den eneste forskjellen er at det for øyeblikket er mulig å bruke Mega Pokémon, men ikke "Terastallising". Det er mulig at dette vil bli lagt til etter hvert, men akkurat nå er det veldig grunnleggende, og det føles som om de bare måtte få dette spillet ut nå som Pokémon feirer 30-årsjubileum. Svaret er ganske enkelt. Spillerne må gjøre det. Fra og med årets Pokémon VGC World Championships er dette det offisielle turneringsspillet.

Nye monstre rekrutteres via et gacha-system.

Dette er en annonse:

Game Freak og alle som er involvert i Pokémon skal imidlertid ha honnør for at dette er en utmerket introduksjon til konkurransekamper for nybegynnere. Spillet er "free-to-start", noe som betyr at du kan spille det helt gratis, og det er veldig raskt å komme inn i en strøm av kamp etter kamp etter kamp (uten at du trenger et nettabonnement heller). Så snart en kamp er over, kan du velge å hoppe rett inn i den neste med det samme laget, og det hele flyter veldig greit. Så hvis noen for eksempel ikke eier de nyeste spillene i serien og har kommet inn via Pokémon Go, kan de prøve seg her, med den ekstra bonusen at de kan importere monstrene sine fra Go via Home. Siden dette er et spill som fokuserer 100 prosent på kamper, kan du ikke bare gå rundt og kaste Poké Balls i spillet. Derfor er det bare to måter å fange monstre på. Den ene er, som nevnt, å overføre dem via Pokémon Home. Kallenavn, titler, angrep og andre detaljer blir overført. Dessuten gjøres dette helt gratis i spillet. Dette bringer meg imidlertid til den andre måten, som innebærer å bruke penger.

Det er enkelt å endre monsterets forskjellige attributter (i bytte mot VP eller kuponger, selvfølgelig).

Det er her "gratis å starte"-aspektet slutter. Du kan også rekruttere monstre via et gacha-system (tenk lotteri), der du enten betaler VP eller bruker hurtigkuponger. Det fungerer slik at du får ett gratisspinn hver 22. time. Da dukker det opp ti tilfeldige monstre, og du får velge ett du vil rekruttere, enten i en prøveperiode på sju dager eller permanent ved å bruke VP eller rekrutteringskuponger. Hvis du ønsker å få ti nye kandidater før de 22 timene er omme, må du betale 100 VP eller 1 hurtigkupong for hver time som er igjen til de 22 timene er omme. Det blir 2200 VP eller 22 kuponger. Dette er ting du gradvis kan tjene i spillet ved å spille kamper og fullføre daglige eller ukentlige oppdrag. Vil du så endre din nye venns angrep eller egenskaper? Bruk flere VP eller en annen type kupong. Hvis du vil gjøre ting enklere for deg selv, kan du alltid kjøpe et Premium Battle Pass og et medlemskap. Battle Pass gir ekstra belønninger etter hvert som du går opp i nivå i løpet av sesongen (opp til nivå 50), mens medlemskapet gir deg ulike bonuser, hvorav én er helt absurd. Grunnversjonen er begrenset til at du bare kan lagre 30 Pokémon, med fem ekstra når du rykker opp til neste divisjon. Dette er utrolig gjerrig. Med et medlemskap? 50? 100? 200? Nei, du får 1000 (!) bokser. Så fra 30 gratis til 1000 mot en avgift. Du får også muligheten til å bygge 15 forskjellige lag og få tilgang til eksklusive oppdrag for kuponger og andre belønninger.

Mega Pokémon er den spesielle mekanikken i dette spillet.

Et spørsmål jeg har fundert på er: "Har dette spillet potensial?" Svaret er "kanskje". Akkurat nå mangler spillet veldig mye innhold, men hvis de utvider antallet spillbare monstre (Pokédex), introduserer flere mekanikker som Terastallising, Gigantamax, eller til og med de for lengst glemte Z-Moves, kan det by på større variasjon. Spørsmålet er hvor stor del av den (sikkert enorme) spillerbasen som vil være igjen innen den tid. Akkurat nå handler alt om nyheten og det faktum at det er gratis, men når alle har prøvd det, vil det da være mer enn bare hardcore-fansen igjen? Vi får se. Foreløpig er Pokémon Champions en god introduksjon for nye spillere, men de erfarne veteranene vil helt sikkert føle at noe mangler.