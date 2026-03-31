Pokémon Champions er kanskje gratis til å begynne med, men det koster 67 dollar hvis du vil ha absolutt alt du kan kjøpe

Pokémon Champions lanseres neste måned, først for Nintendo Switch og Switch 2, og senere for mobile enheter. Pokémon Champions fokuserer på kamp og får trenere til å ønske å bli best som ingen andre noen gang har vært, og er en gratis spillopplevelse. Men som med alle gratisspill-titler er det en liten hake, og du kan bruke penger hvis du ønsker det.

Mikrotransaksjonene i Pokémon Champions ser ikke for alvorlige ut, ettersom de har blitt skissert av YouTuber PanFro Games (fanget av Rasen på Twitter / X). Startpakken, som koster $ 9.99 og kommer med en økt boksstørrelse fra 30 til 80, en eksklusiv kampsang, 50 treningsbilletter og 30 raske billetter, kan kjøpes når som helst, så når du har lyst til å få en liten oppgradering, kan du gjøre det.

Så er det det forventede premium battle passet, som koster $6.99 og kommer med de vanlige ekstra belønningene du ikke kan kreve fra det gratis, vanlige battle passet. For 49,99 dollar får du et 12-måneders medlemskap, som gir deg enda flere bokser å oppbevare Pokémon i, flere kamplag som kan brukes samtidig, eksklusive oppdrag og eksklusive sanger.

Ingenting av dette har blitt offisielt avslørt av Nintendo ennå, men PanFro spilte spillet på PAX East, så selv om vi kanskje er tilbøyelige til å ta dette med en klype salt, høres det ut som om det vil være legitimt når spillet lanseres.