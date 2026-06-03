Pokémon Champions kommer til mobile enheter om to uker

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The Pokémon Company har kunngjort at deres Pokémon-kampfokuserte tittel, Pokémon Champions, kommer til Android- og iOS-enheter den 17. juni, og for å markere begivenheten lanserer TPC en kampanje i spillet med Raichu. Fra lanseringsdagen og frem til 2. september vil alle brukere motta Raichu, Raichunite X og Raichunite Y i innboksen sin. Med disse steinene kan Raichu mega-utvikles til Mega Raichu X eller Mega Raichu Y.

Denne gaven er ikke begrenset til de nye versjonene; den vil også være tilgjengelig for Nintendo Switch-spillere. Med lanseringen av mobilversjonen, tilkobling på tvers av plattformer og inkluderingen av Mega Evolution, har Pokémon Champions som mål å forbedre og utvide Pokémon-kampopplevelsen og oppmuntre spillere på alle nivåer til å kjempe hvor og når de vil.

Husk at hvis du vil spille Pokémon Champions akkurat nå, kan du gjøre det hvis du har en Nintendo Switch og et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement, ettersom det er gratis å spille (og også en gratis oppdatering for Nintendo Switch 2).

Skal du spille Pokémon Champions på mobil?