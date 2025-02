Pokémon Champions kommer til Switch-konsoller og mobile enheter

Som forventet tok det litt tid for Pokémon Presents showcase å virkelig komme til et sted av substans (hvis du kan gå så langt som å si det). Etter å ha fått oppdateringer om Pokémon Café, Pokémon Sleep, Pokémon The Card Game Pocket, Pokémon Go, fysiske samlekort og mer, ble vi endelig introdusert for Pokémon Champions, en ny tittel som blir designet av Game Freak og utviklet av The Pokémon Works.

Spillet er først og fremst en battler, og det kommer til "Switch-familien av systemer" (noe som er alt annet enn en bekreftelse på en Switch 2-versjon) og mobile enheter. Det vil ha Pokémon Home -støtte, flere språk ved lansering, som latinamerikansk spansk, og når det gjelder utgivelsesdatoen, er alt vi vet at dette vil bli forklart nærmere senere i år.

Vi vet egentlig ikke hvordan dette spillet vil spille heller, ettersom kunngjøringen for det meste var live-action, så vi må bare vente til et større fokus på spillingen kommer nedover linjen.