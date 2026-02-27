Pokémon Champions lanseres i april 2026

HQ

Selv om det kanskje ikke tilbyr den samme muligheten til å samle, handle og utforske som andre Pokémon-spill, ser Pokémon Champions ut til å bli den nye ultimate kampopplevelsen. Vi visste at det skulle lanseres en gang i år, men nå har vi et fastere tidsvindu, og det kommer til Nintendo Switch-konsoller raskere enn du kanskje tror.

Som avslørt i dagens Pokémon 30th anniversary livestream, Pokémon Champions utgivelser i april 2026 for Nintendo Switch og Switch 2. Hvis du ikke eier en Nintendo-konsoll, og vil ha spillet på en mobil enhet, må du vente litt lenger, ettersom spillet er planlagt for en gang senere i år.

I traileren som ble delt som en del av strømmen, fikk vi se mye Pokémon-kamp, med inkludering av de nye mega evolusjonene som er inkludert i Pokémon Legends: Z-A DLC, som kanskje viser at disse mekanikkene kommer til å være her for å bli.