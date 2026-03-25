Pokémon Champions lanseres om to uker

Pokémania-året fortsetter. Etter ankomsten av Pokémon FireRed og LeafGreen og deretter Pokémon Pokopia kort tid etterpå, har det blitt bekreftet at Pokémon Champions vil debutere om så snart som to ukers tid.

Tidligere bekreftet for en lansering i april, var spillet tydeligvis satt til å komme tidligere enn mange forventet, ettersom lanseringsdatoen er satt til 8. april, når tittelen lanseres som en Nintendo Switch-tittel som tilbyr en Switch 2 Upgrade Pack ved lanseringen for å gi økt visuell ytelse på etterfølgersystemet i en gratis oppdatering.

Vi blir fortalt i en pressemelding at Pokémon Champions vil komme på mobile enheter en gang senere i 2026, uten at det er gitt noen dato. Det vi også vet er at tittelen vil støtte Pokemon Home-integrasjon, noe som betyr at du kan ta med dine fangede lommemonstre fra andre spill inn i dette prosjektet for å fortsette å kjempe og jakte på tittelen mester.

Til slutt blir vi fortalt at noen få nye Mega Evolutions vil bli omtalt i Champions, nemlig starttrioen fra Pokémon Legends: Z-A, da Mega Meganium, Mega Emboar og Mega Feraligatr alle vil være til stede. Hver Pokémon vil også få noen nye bevegelser, som du kan lese nedenfor.



Mega Meganium introduserer den nye evnen Mega Sol, som lar Pokémonen bruke sine trekk som om været var sterkt sollys.



Mega Emboars Mold Breaker gjør at den kan ignorere motstanderens evner når den bruker trekk.



Mega Feraligatrs nye evne Dragonize konverterer dens Normal-type trekk til Dragon-type trekk og øker kraften deres med 20%.



Kommer du til å sjekke ut Pokémon Champions om fjorten dager?