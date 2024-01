Pokémon Company starter etterforskning av Palworld

HQ

Så å si hver eneste dag siden debuten 19. januar har vi kunnet fortelle om en ny salgsrekord som Palworld har slått. I dag er ikke annerledes, for spillet har klart å krysse milepælen på åtte millioner solgte eksemplarer, samtidig som det har rundet to millioner aktive samtidige brukere på Steam, noe bare PUBG: Battlegrounds har klart før.

Men alt er ikke bare fryd og gammen for Pocketpairs monsterfanger-tittel, for suksessen til Palworld har endelig fått The Pokémon Company til å rette blikket mot spillet. I en ny melding har TPC kunngjort at de innleder en undersøkelse av Palworld og de immaterielle rettighetene eller eiendelene som er brukt i spillet. Dette vil utvilsomt omfatte en undersøkelse av det faktum at mange av skapningene i Palworld bruker modeller og design som ligner på Pokémon-skapninger.

"Vi har fått mange henvendelser angående et annet selskaps spill som ble utgitt i januar 2024. Vi har ikke gitt noen tillatelse til bruk av Pokémons immaterielle rettigheter eller eiendeler i det spillet. Vi har til hensikt å undersøke og iverksette passende tiltak for å håndtere alle handlinger som krenker immaterielle rettigheter knyttet til Pokémon. Vi vil fortsette å hegne om og ta vare på hver eneste Pokémon og dens verden, og arbeide for å bringe verden sammen gjennom Pokémon i fremtiden."

Mens vi venter på hva som kommer ut av denne undersøkelsen, har Pocketpair kunngjort sine planer om å fikse og utvide Palworld ytterligere i sitt første veikart. Dette vil omfatte feilretting, AI-forbedringer, serveroverføringer og -migreringer, crossplay mellom Steam og Xbox, forbedringer av Xbox-funksjoner, nye øyer, Pal-er, bosser, teknologier og til og med PvP-støtte. Det finnes ingen tidsramme for når disse funksjonene kommer, men det jobbes aktivt med dem.