Pokémon er på vei til Universal Studios Japan

For noen dager siden ble det avslørt at fornøyelsesparken Super Nintendo World ved Universal Studios Japan om noen år utvides med et Donkey Kong-område. Nå har det blitt avslørt at Universal Studios Japan og The Pokémon Company har undertegnet et "langsiktig partnerskap" for å "fordype gjestene i Pokémons verden med hjelp av innovativ teknologi og kreativitet i begynnelsen av 2022".

I pressemeldingen mangler eksakt informasjon om hva partnerskapet kommer til å innebære, men det blir nok masser av attraksjoner og liknende i et Pokémon-miljø. Pokémon Companys president og administrerende direktør Tsunekazy Ishihara kommenterer:

"This strategic alliance with Universal Studios Japan reflects our commitment to continue delivering the joy of Pokémon in ever evolving ways for years to come. We are looking forward to the day when we can welcome fans from around the world to all enjoy it together."

Har du lyst til å besøke den fremtidige Pokémon-parken?