Pokémon får en temaparkverden i Universal Studios Japan

Universal Studios Japan Universal Studios Japan er raskt i ferd med å bli et must for alle spillere som reiser til landet. Det er allerede hjemmet til Super Nintendo World og Donkey Kong Country -utvidelsen, og snart vil det også være hjemmet til en annen ikonisk franchise med dype forbindelser til Nintendo.

Det er bekreftet at Pokémon-verdenen snart kommer til Universal Studios Japan. Vi har ikke mange detaljer å gå på ennå, men dette blir den andre Pokémon-temaparklignende attraksjonen i landet, alle etter PokéPark Kanto.

I kunngjøringsinnlegget, Universal Studios Japan erter hva du kan forvente, og uttrykker at det vil tilby "en hyperrealistisk opplevelse som stimulerer alle fem sanser" samtidig som den bringer "Pokémon-verdenen til liv på en enestående interaktiv og rik måte."

Det er ikke oppgitt noen dato for når denne attraksjonen vil åpne i parken, men en rimelig gjetning er at den ligger minst et par år frem i tid.