Pokémon FireRed/LeafGreen Guide: Alle eksklusive Pokémon i hver versjon

Pokémon har alltid handlet om handel. To versjoner, hver med eksklusive Pokémon, fra de vanligste til de legendariske som er på omslaget til de nyeste utgavene. Hvis du virkelig ville fange dem alle, trengte du alltid en venn, eller en annen konsoll med den andre versjonen av spillet og en link-kabel eller trådløs adapter i Game Boy- og Game Boy Advance-tiden.

Pokémon FireRed og Pokémon LeafGreen er nå tilgjengelige, og i denne returen til Kanto-regionen er det viktig å vite hvilke Pokémon som er eksklusive for hver versjon :

FireRed eksklusive Pokémon



#23 Ekans



#24 Arbok



#43 Oddish



#44 Gloom



#45 Vileplume



#54 Psyduck



#55 Golduck



#58 Growlithe



#59 Arcanine



#90 Shellder



#91 Cloyster



#123 Scyther



#125 Electabuzz



#182 Bellossom



#194 Wooper



#195 Quagsire



#198 Murkrow



#211 Qwilfish



#212 Scizor



#225 Delibird



#227 Skarmory



#239 Elekid



LeafGreen eksklusiv Pokémon



#27 Sandshrew



#28 Sandslash



#37 Vulpix



#38 Ninetales



#69 Bellsprout



#70 Weepinbell



#71 Victreebel



#79 Slowpoke



#80 Slowbro



#120 Staryu



#221 Starmie



#126 Magmar



#127 Pinsir



#183 Marill



#184 Azumarill



#199 Slowking



#200 Misdreavus



#215 Sneasel



#223 Remoraid



#224 Octillery



#226 Mantine



#240 Magby



#298 Azurill



