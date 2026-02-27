Pokémon FireRed/LeafGreen guide: hvordan fange Suicune, Entei og Raikou

HQ

Nyinnspillingene av den første generasjonen Pokémon utvidet eventyret utover det de gamle versjonene av Blue, Red og Yellow tillot oss. I FireRed og LeafGreen dukker de legendariske dyrene opp: Entei, Raikou og Suicune, kjent for sitt utseende i Pokémon Gold, Silver og Crystal. Men hvis vi ønsker å fange disse legendariske Pokémon, må vi ta hensyn til flere faktorer.

Den første er at de ikke vil være tilgjengelige før vi fullfører hovedhistorien i spillet, det vil si at vi må vinne Pokémon League. Som om ikke det var nok, vil de vises i form av "Roaming Pokémon", noe som betyr at deres plassering er tilfeldig, og hvis vi ikke fanger dem første gang, må vi bruke Pokédex for å spore dem opp. Til slutt vil bare ett av de tre legendariske dyrene dukke opp, og det avhenger av hvilken Pokémon vi starter med. Hvis vi velger Charmander, vil Suicune dukke opp; hvis vi velger Squirtle, vil Raikou dukke opp; og hvis vi velger Bulbasaur, vil Entei dukke opp. Med andre ord vil den legendariske Pokémonen som har en typefordel i forhold til vår start Pokémon dukke opp.

Ikke glem å lagre spillet før du går ut på jakt etter disse Pokémon, og ta med deg rikelig med repels. Trikset for å finne dem er veldig enkelt: ha en Pokémon på nivå 50 som den første i laget ditt og bruk repel. Dette forhindrer alle ville Pokémon på nivå 49 eller lavere fra å dukke opp mens repellen er i bruk, så hvis du er i riktig område (som endrer seg hver gang), vil den eneste Pokémonen som dukker opp være ditt legendariske beist. Siden disse Pokémon vil prøve å flykte i løpet av den første svingen, er det også viktig å bruke Mean Look for å hindre dem i å rømme.

Hvilket legendarisk dyr er din favoritt?

Dette er en annonse: