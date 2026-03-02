Pokémon FireRed/LeafGreen (Nintendo Switch)

HQ

Pokémon FireRed og LeafGreen er fantastiske klassiske GBA-spill som kom midtveis i tredje generasjon Pokémon, rett etter Ruby og Sapphire, men før Emerald. Denne nye reisen til Kanto inneholder mange forbedringer som er typiske for tredje generasjon Pokémon, en utvidet historie, nye møter med legendariske Pokémon og en ny måte å få tak i klassiske Pokémon på som ikke var tilgjengelig på noen annen måte på GBA.

En nostalgisk reise

For å feire Pokémons 30-årsjubileum har disse utgavene kommet tilbake som porteringer til Nintendo Switch, og selv om den klassiske opplevelsen er intakt og spillopplevelsen forblir den samme, mangler disse porteringene forbedringer i tilgjengelighet og visningsalternativer. Vi nøt vår nostalgiske tur gjennom Kanto-regionen: alt er der fortsatt. Vi må samle alle de åtte Gym Badges, vinne Pokémon-ligaen, forpurre Team Rockets planer og selvfølgelig fange dem alle. Etter å ha vunnet Pokémon-ligaen får vi den nasjonale Pokédexen og har muligheten til å prøve å fange alle 386 Pokémon fra tredje generasjon (selv om det foreløpig er umulig uten Ruby, Sapphire og Emerald), og for første gang noensinne er det til og med aktivert hendelser som gjør det mulig å fange Ho-Oh og Lugia.

Som Pokémon-fan er dette imidlertid ikke nok. Det føles som en "enkel port", og noen detaljer gir ikke mye mening. Selv om alt vi elsket med disse utgavene er bevart, og vi til og med kan kjempe og bytte Pokémon med en venn ved hjelp av Nintendo Switchs trådløse tilkobling, resulterer spilling i TV-modus i et pikselert bilde som gjør teksten vanskelig å lese; det finnes ingen visningsalternativer eller skjermfiltre. I motsetning til andre GBA-spill på Nintendo Switch Online-tjenesten er det heller ikke mulig å spille online, og Pokémon Home-kompatibilitet er kun for å overføre Pokémon til Home, ikke for å fylle ut Pokédex i FireRed/LeafGreen. Videre virker prislappen på 20 euro bratt for et spill med praktisk talt ingen endringer.

Det smerter meg å måtte gi denne anmeldelsen til et spill som var en del av barndommen min, et spill jeg har veldig gode minner fra, og som jeg elsker å gjenoppleve på Nintendo Switch (i håndholdt modus). Men jeg tror virkelig at ting kunne vært gjort mye bedre, og bortsett fra prisen, ville skjermfiltre, full kompatibilitet med Pokémon Home og online-funksjoner, slik at du ikke trenger å møte opp med venner for å bytte Pokémon og kjempe, ha gjort disse porteringene mye mer overbevisende. Men hvis du er som meg og elsker Pokémon, vokste opp med dem og elsker de originale spillene med sin vakre pikselkunst, vil disse spillene ikke skuffe deg. Du vil nyte Kanto akkurat som du gjorde for 20 år siden.

