Pokémon FireRed og LeafGreen bekreftet å bli utgitt på Nintendo Switch-konsoller neste uke

For en måte å vekke oss på om morgenen, hva? Pokémon har avslørt at de klassiske nyinnspillingene fra 2004 av de originale Pokémon Red- og Green-spillene får en ny plattform, ettersom de kommer til Nintendo Switch-systemene neste uke.

Spillene er nedlastningseksklusive, og vil koste £16,99/$19,99 når de kommer den 27. februar. Switch-versjonene av Pokémon FireRed og LeafGreen krever 40 MB å laste ned, og har lokal trådløs støtte i tillegg til støtte for kamper og bytting.

Pokémon HOME-støtte er på vei, men det ser ikke ut til at den vil være tilgjengelig med en gang ved lansering. Det er verdt å merke seg fra traileren nedenfor at dette bare er porteringer av de gamle spillene, snarere enn remakes, remasters eller noe slikt. For nostalgiske fans som ønsker å gjenoppleve Kanto-regionens glansdager, finnes det likevel få bedre måter å slå seg løs på enn med OG Pokémon-spillene.