Pokémon Horizons: The Series kommer endelig til Storbritannia neste måned

The Pokémon Company har kunngjort at Pokémon Horizons: The Series endelig kommer til Storbritannia, allerede senere i år. Animeserien, som skal være neste kapittel i Pokémon-anime etter at Ash og Pikachus eventyr er avsluttet, kommer til å pryde TV-skjermene i Storbritannia i desember.

Vi har fått vite at serien skal sendes på BBC iPlayer og CBBC, og at eventyret, som utspiller seg i Paldea-regionen, får premiere i desember, selv om det fortsatt er uklart nøyaktig når i desember.

Denne kunngjøringen betyr utvilsomt at andre regioner som har ventet på å se serien, også snart vil få vite når den har premiere hos dem.