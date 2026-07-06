Pokémon inngår samarbeid med J.League: Alle japanske fotballag har nå sin egen Pokémon!

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Den japanske fotballigaen, J.League, har avslørt et nytt samarbeid med The Pokémon Company. Mandag avslørte J.League hvilke Pokémon som er tildelt alle de 60 profesjonelle klubbene (20 lag i hver av de tre divisjonene, fra J1 til J3).

På denne nettsiden kan du se hvilke Pokémon som er tildelt hver klubb, noe som ikke er tilfeldig. For eksempel har J2-laget Shonan Bellmare, som har en trefork i klubbmerket, fått tildelt Empoleon, mens andre har fått tildelt Pokémon på grunn av lignende farger – for eksempel har Kashima Antlers fått tildelt Charizard og Urawa Red Diamonds har fått tildelt Incineroar.

Du kan se den fullstendige listen over Pokémon og J.League-lag her.

Gitt Pokémon-fenomenets enorme popularitet i Japan, er det ikke rart at J.League ofte samarbeider med Pokémon. De har produsert spesielle produkter (inkludert ettertraktede spesialkort), arrangert aktiviteter for fans, og «Kaptein Pikachu» dukker ofte opp under kampene, mens lagmaskotene ofte ses sammen med Pokémon i reklamekampanjer.

Hvis Pokémon skulle utvide dette initiativet til europeiske lag, hvilken Pokémon tror du ville representere ditt lag?