Pokémon kommer til Van Gogh-museet senere denne måneden

Pokémon er i dag et så stort varemerke at det ikke er overraskende at det annonseres et merkelig og uvanlig samarbeid. Fra å samarbeide med store musikere om et jubileumsalbum til å se Pokémon dekorere fly og ulike transportmidler i Japan - du kan ikke gå langt uten å møte en Pokémon i disse dager.

I tråd med dette har The Pokémon Company nå kunngjort at de skal samarbeide med Van Gogh Museum i Amsterdam, Nederland, om noe som ennå ikke er bekreftet.

Det eneste vi vet om samarbeidet så langt, er at det lanseres 28. september, og at noen av Van Goghs mest berømte verker kan bli midlertidig erstattet med versjoner med Pokémon-tema, i likhet med Sunfloras versjon av Van Goghs solsikke i slutten av traileren nedenfor.