Pokémon-kort til en verdi av over 110 000 dollar ranet under trussel med pistol

Det er en turbulent verden akkurat nå, og aksjemarkedet opplever jevnlig rystelser, noe som resulterer i kraftige prisfall. Dette har fått mange til å vurdere alternativer når det gjelder å investere penger, der gull, statsobligasjoner og valuta vanligvis anses som gode valg. Men kanskje Pokémon-kort bør ses på som et levedyktig alternativ?

De kan være verdt en formue, så mye at de nå er ekstremt ettertraktede mål for tyver. New York Times gir bevis på dette, og rapporterer at en trio tyver brøt seg inn i et fasjonabelt område på Lower Manhattan for å stjele Pokémon-kort under trussel med pistol. Totalt ble det stjålet kort til en verdi av over 110 000 dollar (82 500 pund og 94 600 euro).

Blant verdisakene var "et profesjonelt autentisert kort i førsteutgave som forestiller den oransje, dragelignende skapningen Charizard, og som er verdt rundt 15 000 dollar." Gjengen gikk målrettet etter kort verdt mellom 400 og 18 000 dollar - og de tok også kontanter fra kassaapparatet.

New York Times bemerker at slike tyverier ikke lenger er uvanlige, ettersom verdien av Pokémon-kort har steget så dramatisk. Bare denne måneden ble en kortbutikk i California frastjålet sjeldne Pokémon-kort til en verdi av over 300 000 dollar, og en butikk i Massachusetts led samme skjebne med tyverier til en verdi av over 100 000 dollar i juli.

I skrivende stund er tyvene ikke tatt, men forbrytelsen ble fanget på kamera, så forhåpentligvis vil politiet være i stand til å pågripe de skyldige.