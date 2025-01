Pokémon-kortpakker kommer til McDonald's Happy Meals

HQ

Hvis du er på jakt etter ekstra Pokémon-kort for å øke samlingen din, kan det være lurt å stikke innom din lokale McDonald's. Happy Meals får en Pokémon-stil den neste måneden i USA, og det ser ut til at det er et spesielt fokus på dragetyper.

I følge PokeBeach er det laget fire nye Happy Meal-esker med Charizard, Dragonite, Roaring Moon (versjonen av Salamence fra Pokémon Scarlet) og Rayquaza. Booster-pakker som finnes i Happy Meals inneholder ett av følgende Pokémon-kort :



#001: Charizard



#002: Pikachu



#003: Miraidon



#004: Jigglypuff



#005: Hatenna



#006: Dragapult



#007: Quagsire



#008: Koraidon



#009: Umbreon



#010: Hydreigon



#011: Brølende måne



#012: Dragonite



#013: Eevee



#014: Rayquaza



#015: Drampa



Denne kampanjen varer i USA frem til 24. februar, og er også tilgjengelig i Australia og New Zealand denne måneden også. Den ble gjort tilgjengelig i Frankrike i forrige måned, men vi er ikke sikre på om den også blir tilgjengelig i Storbritannia og andre europeiske regioner.

