Pokémon lanserer en popup-butikk på National History Museum i London

Besøkende på Londons National History Museum vil snart kunne forlate det berømte stedet med noen Pokémon-godbiter. The Pokémon Company har kunngjort at de vil åpne en popup-butikk i museet tidlig i 2026, der en rekke "spesialdesignede produkter" vil være tilgjengelige for å få tak i.

Pop-up-vinduet åpner 26. januar 2026 og vil være aktivt frem til 22. mars. Dette er første gang en Pokémon-popup har åpnet i et britisk museum, og hva som vil bli tilbudt, får vi vite i en pressemelding.

"Pokémon x Natural History Museum-popupen, som er fylt med nye og eksklusivt designede produkter, vil inneholde klær, skrivesaker, tilbehør, trykk og en helt ny eksklusiv plysj, som garantert vil glede fans i alle aldre."

Haken er at for å komme inn i popup-vinduet må du også få tak i en gratis billett, og disse er tilgjengelige så snart som 1. oktober, noe som viser at det, som forventet for alt som har med Pokémon å gjøre, vil være en enorm etterspørsel fra besøkende for å delta i popup-vinduet.

Dette er en annonse:

Den gode nyheten er at du også vil kunne få tak i gjenstander fra dette samarbeidet i nettbutikken National History Museum fra januar 2026, samtidig som du også kan gå til Pokémon Center UK for å få et utvalg av godbiter.