Pokémon lanserer fem Giovanni jakker i begrenset opplag

Pokémon Company har kunngjort en spesiell kampanje med det japanske drikkevaremerket Suntory. Nærmere bestemt samarbeider de med Boss Coffee-produktet om et nytt parti med kampanje-samlekort med Team Rocket-sjefen Giovanni.

Feirer Pokémon: The Glory of Team Rocket, som er det nye samlekortsettet for Pokémon, vil visse kort ha et Boss Coffee-stempel. Det er sannsynlig at dette bare gjelder japanske kort, men ifølge VGC antas det at kampanjen vil være så stor at fans i utlandet kan plukke opp kortene uten for mye problemer på bruktmarkedet.

Noe du imidlertid ikke vil kunne få tak i uten problemer, er Boss Coffee Giovanni-jakken. Den mørke jakken har Boss Coffee-logoen på brystet, med Giovanni på ryggen. Det vil bare bli laget fem av dem, og for å ha en sjanse til å vinne, må du følge Boss Coffees konto på sosiale medier og reposte visse innlegg etter hvert som de dukker opp mellom 21. april og 9. mai.

Vil du prøve å få tak i en Giovanni-jakke?

