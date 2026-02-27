Pokémon lar oss gjenoppleve våre favorittøyeblikk fra Red og Blue med en Game Boy-musikkspiller

HQ

Det er 30 år siden de første Pokémon-spillene kom ut i Japan, og i dag på Pokémon 30th anniversary celebration stream startet vi ikke med et nytt spill, men en retur til et gammelt. På en måte, i det minste.

Med det ikoniske Pokémon Red/Blue -temaet som innledning, fikk vi se en Game Boy-rekonstruksjon i plast med en kopi av de originale Red/Blue-kassettene. Disse kassettene ble deretter byttet ut, slik at vi kunne lytte til kamptemaet fra de tidlige spillene.

I Pokémon Game Music Collection får du en boks med alle de 45 kassettene, så du trenger ikke å gå ut på jakt etter alle kassettene. Boksen kan bestilles fra og med i dag, 27. februar, i din lokale Pokémon Center-butikk.