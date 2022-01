HQ

Pokémon Legends Arceus kan best beskrives som en kombinasjon av nye og gamle elementer, og er verken et et hovedseriespill eller din typiske spinoff. Spillet foregår i Sinnoh-regionen, som nylig ble (gjen)besøkt av millioner av spillere i Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl. Denne gangen er det ingen mobiltelefoner, jernbaner eller andre moderne bekvemmeligheter. Pokémon Legends Arceus finner sted på slutten av 1800-tallet, og Hisui (som regionen var kjent som den gang) er en nesten uutforsket villmark fylt med både underverker og farer utenfor Jubilife Villages beskyttende murer.

Denne lille idylliske byen er bygget rundt en rolig elv og består av trehus og små avlinger, og fungerer som din hovedbase. En av de tidligste gledene med spillet er å se hvordan Game Freak har bragt mange av elementene fra den langvarige serien til live i denne nye settingen. For eksempel er Pokémonene dine ikke lenger lagret i en datamaskin, de streifer i stedet fritt rundt i beitemarkene, mens Pokémarts har blitt erstattet av små gateselgere som selger nyttige gjenstander og materialer. Jubilife Village er også hjemmet til Galaxy Expedition Team: en organisasjon dedikert til å studere Pokémon. Til å begynne med blir du - en ukjent nykommer - trukket inn i deres såkalte Survey Corps og får i oppgave å utforske regionen og fange hver Pokémon du møter på.

I de tidligere spillene var det i mine øyne aldri noen veldig god grunn til å fylle hele Pokédexen. Man skulle tro at med Pokémon som en naturlig del av folks liv og mange forskere som studerer hver eneste art, ville ikke spredte registreringer fra en haug med ti år gamle barn gjøre stor forskjell. I Pokémon Legends Arceus har folket i Hisui bare så vidt begynt å temme Pokémon, og hver minste lille observasjon gjør dermed en konkret forskjell. Du har ikke bare i oppgave å fange Pokémon, men også å studere oppførselen deres. Dette kan gjøres på en rekke måter som å beseire dem med forskjellige eller fange et visst antall av artene. Ved å fullføre oppføringer i Pokédexen får du ressurser som penger, Pokéballer og bær. Det hjelper lar deg også levle opp din Galaxy Rank, som er nødvendig for å komme videre i historien og foreta ekspedisjoner i nye områder.

Siden Hisui fortsatt er relativt uutforsket, er det ingen veier eller stier som forbinder de forskjellige regionene. I stedet serverer spillet fem enorme landbiter der du kan utforske hver krik og krok. Sammenliknet med Wild Areas i Pokémon Sword/Shield er dette mye mer imponerende med variert natur, som en kald og fiendtlig region nesten fengslet av snødekte fjell, og idylliske enger som er mer egnet for piknik enn kamper. Dessuten er Pokémonene som streifer rundt her mer en naturlig del av miljøet - ikke tilfeldige fiender distribuert av en eller annen algoritme. Likevel føles Pokémon Legends Arceus som et spill som passer bedre til håndholdt spilling. Blåst opp på en enorm OLED-skjerm er det vanskelig å ikke legge merke til feil i presentasjonen. Sammenliknet med et spill som Monster Hunter Rise, ser de åpne områdene til Pokémon Legends Arceus flate og livløse ut med enkle teksturer. Utforskning belønner deg sjelden med noen majestetiske severdigheter og det mangler miljøeffekter som vind som bøyer trær og busker eller dynamisk belysning. Hisui-regionen har et enormt visuelt potensial som forblir stort sett uutnyttet. Verdenen til Pokémon Legends Arceus er sannelig et friskt pust, men absolutt ingen Breath of the Wild.

Du legger kanskje ikke merke til de visuelle manglene, siden du alltid er opptatt med å samle ressurser, kjempe mot Pokémon og gå videre i rekkene. Utenom den ganske kortfattede hovedhistorien holder Game Freak deg opptatt ved å servere et stort utvalg av sideoppdrag, som for det meste også dreier seg om å fange Pokémon. De utfordrer ikke bare ferdighetene dine, men også kunnskapen din - de beste av disse går ut på å identifisere en spesifikk Pokémon basert på en vag beskrivelse eller et uskarpt fotografi.

I tillegg til å gi deg belønninger har det å fullføre oppdrag konkret betydning for samfunnet. En elegant Pokémon kan inspirere frisøren til å prøve noen dristige nye frisyrer, en sterk Pokémon som Geodude kan vise seg å være en dyktig gårdsmann, som så hjelper til med å dyrke avlinger. Etter hvert som du går videre i historien åpner det seg nye muligheter for håndverk og navigering. Å se landsbyen din vokse etter hvert som du lærer mer om Pokémonenes verden er ekstremt tilfredsstillende. Mange av oppdragene føles imidlertid bare som unødvendig fyll, og du kan ende opp med å lengte etter mer variasjon, severdigheter eller andre mål.

Med fanging av Pokémon som spillets sentrale søyle, fortjener Game Freak stor ros for å ha finpusset nettopp dette aspektet til nær perfeksjon. Hvis du har spilt noen tidligere Pokémon-spill er du sannsynligvis kjent med frustrasjonen av å bli angrepet ut av det blå av svake Zubat eller Rattata gang på gang. Nå får du endelig ta hevn, ettersom små eller svake Pokémon kan fanges uten å kjempe ved å ganske enkelt snike deg gjennom det høye gresset og kaste en ball direkte på dem. Å distrahere Pokémon med bær eller bruke spesifikke gjenstander, som blant annet kan dempe lyden av skrittene dine, forbedrer sjansene dine ytterligere, men ofte er en tradisjonell kamp den eneste løsningen.

Kjernemekanikken har ikke endret seg. Hver Pokémon kan lære opptil fire trekk som tilhører spesifikke elementer med forskjellige styrker og svakheter sammenliknet med andre elementer. Det er litt som stein-saks-papir, bortsett fra at du før i tiden kunne trenge en liste for å huske om Ghost var bra mot Bug eller om Dragon var svak mot Water. I tråd med de nyere spillene informerer Pokémon Legends Arceus deg også om hvilke trekk som er effektive mot motstanderen din, og det generelle kampsystemet er ganske strømlinjeformet med noen av de mer avanserte funksjonene kuttet bort. Dette inkluderer muligheten til å utstyre Pokémonen din med gjenstander eller å kjempe med to Pokémon samtidig.

På den annen side har ville Pokémon eller andre trenere absolutt ingen moralske betenkeligheter med å angripe i flertall. I disse tilfellene må du være ekstra oppmerksom på en ny taktisk dimensjon - smidige og sterke angrep. Sistnevnte gjør mer skade enn vanlige trekk, men er tregere, mens smidige angrep lar deg angripe med høy hastighet (noen ganger til og med to ganger på rad) og gir mindre skade. Alle trekk kan etter hvert brukes i enten smidig, normal eller sterk holdning, og hvilken du velger kan ende opp med å påvirke rekkefølgen på angrep, en mekanikk som er godt kjent fra mange andre turbaserte rollespill. Når det gjelder kompleksitet er dette ingen Disgaea, på mange måter er det ikke engang Pokémon Sword/Shield, men den ekstra taktiske dimensjonen sørger fortsatt for et tilfredsstillende kampsystem.

Men den viktigste forbedringen er ikke kampsystemet i seg selv. Det er snarere hvor raskt du går inn og ut av kamper. I stedet for å dra deg bort til en eller annen abstrakt dimensjon, finner kamper sted akkurat der du møtte en Pokémon. Dette hjelper enormt med innlevelsen også. Å vinne drar deg ikke lenger gjennom tekstskjermer, og hvis du har det travelt kan du til og med begynne å løpe mot neste utfordring før det siste angrepet har landet. Kampanimasjoner er også enkle, men effektive, og dette er det første Pokémon-spillet på lenge hvor jeg ikke har deaktivert dem helt.

Interessant nok er kampene nå ikke strengt begrenset til den turbaserte typen. I tråd med spillets litt tøffere natur kan ville Pokémon angripe deg direkte, og tvinge deg til å utfordre dem til kamp eller foreta en unnvikende manøver med Y-knappen. Din nyfunne akrobatiske evne viser seg også å være ganske nyttig når du kjemper mot rasende monstre: store, glødende Pokémon som har vært en stor del av markedsføringen før spillets lansering. Dessverre er de ikke særlig interessante å bekjempe - bare unngå de enkle angrepsmønstrene deres og bombarder dem med beroligende salver - men når de først er beseiret, blir de til praktiske hjelpere som lar deg seile over elver, klatre i bratte bakker eller sveve gjennom skyene.

Kort sagt er Pokémon Legends Arceus et flott spill. Men all min ros kommer også med et stort forbehold. Kanskje i høyere grad enn mange andre serier, spiller folk Pokémon av forskjellige årsaker. Liker du serien for noe annet enn den rene vanedannende gleden av å fange og kjempe mot Pokémon, kan du ende med å bli skuffet.

Ta for eksempel historien. Fra et analytisk perspektiv er det kanskje den mest sammenhengende siden Pokémon Black/White, da den berører forholdet mellom mennesker og Pokémon på en måte som verken er overdrevent moraliserende eller tar for lett på oppgaven. Dessverre fortelles den bare på den kjedeligst mulige måten med papirtynne karakterer, trege filmsekvenser og skurker så lite skremmende at de får gode gamle Jessie og James til å virke som Carrie fra Stephen King-filmen og Jason fra Fredag den 13. Nå har Pokémon aldri vært Shakespeare, men i de tidligere spillene hadde karakterene tross alt tid til å utvikle seg og bygge relasjoner. Her dukker de opp og forsvinner fortere enn ville Pokémon, hvilket resulterer i en historie som samtidig er simpel og nærmest umulig å holde styr på. Er det eventyr samt en lett og underholdende historie som appellerer til deg, bør du kanskje vurdere Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin i stedet - det har også stemmeskuespill, hvilket dessverre fortsatt er fraværende i Pokémon-serien.

Bortsett fra den mer avslappede fansen, finnes det selvfølgelig også en dedikert gruppe spillere som legger mest fokus på å trene nær perfekte Pokémon og gjøre dem best mulig egnet til online-kamper. Dette aspektet er noe tonet ned i denne omgang, men det er fortsatt mulighet for å eksempelvis eksperimentere med såkalte effort points (EV). Selv om det ikke er online-kamper her, så kan du i det minste fortsatt bytte Pokémon med vennene dine, men som en av de første tilflytterne til Hisui hadde jeg imidlertid ikke mulighet til å teste denne funksjonen. Sammenliknet med tidligere spill ekspanderer denne semi-spinoffen heller ikke Pokédexen noe særlig, med kun en håndfull nye Pokémon, som hovedsakelig fungerer som ridedyr.

Før jeg spilte Pokémon Legends Arceus var jeg ganske skeptisk, og ut fra kommentarer på nettet ser jeg at jeg var langt fra den eneste. Spillet virket litt som en tilfeldig blanding av inkompatible stilarter, og det var vanskelig å få øye på noen sammenhengende visjon. Etter nå å ha gjennomført spillet kan jeg med sikkerhet si at Game Freak gjorde mine bekymringer til skamme og leverte en av de mest fokuserte opplevelsene i seriens lange historie. Med flytende gameplay, strømlinjeformet kontroll og solide mekanikker kjedet jeg meg sjeldent da jeg utforsket Hisui. Men for å være helt ærlig hadde jeg det ikke alltid gøy heller. Mange av seriens sterkeste elementer, som levende byer og de mange varierte sideaktivitetene har blitt ofret i forsøket på å skape den samme opplevelsen som fikk millioner til å vandre gjennom gatene for noen år siden. Om du vil hoppe på toget nå eller vente på at det skal nå flere spennende steder, kommer derfor til syvende og sist helt an på din personlige spillestil.