Pokémon møter Stardew Valley i det svært ambisiøse fanprosjektet Pokémon Farwinds

HQ

Det er vanskelig å lage fanprosjekter basert på Nintendos varemerker, fordi de ofte er raske til å gripe inn og stenge dem ned med ganske harde juridiske trusler. Pokémon Farwinds lever likevel i beste velgående, og det ser ut til å bli et ekte drømmespill for Pokémon-entusiaster, utviklet av den spanske gruppen Sky Fangames.

Her finner du ingen dudebro-inspirerte gymledere, og det er ikke noe edelt sluttmål der du prøver å leve opp til arven etter en slektning ved å tvinge uskyldige små skapninger til å kjempe mot hverandre for din egen fornøyelses skyld. I stedet handler det om å skape en koselig Pokémon-gård med alt hva det innebærer: beitemarker til lommemonstrene dine, avlinger å dyrke og terreng å terraforme. I tillegg må du selvfølgelig selge varene dine og handle med andre for å få tak i det du mangler, og det er til og med elementer av interiørdesign og dating.

Kort sagt, Harvest Moon møter Stardew Valley, og det loves også minispill. Sky Fangames skriver at dette er deres mest ambisiøse spill til nå, og forhåpentligvis er en demo ikke langt unna.

Ta en titt på bildene nedenfor, mens du håper at Nintendo tar kontakt med utviklerne og gir det en offisiell lansering, eller hva tror du?