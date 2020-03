Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Pokémon Mystery Dungeon er en serie jeg har gode minner med. Jeg husker at jeg fikk tak i en import-kopi av det første GBA-spillet før det kom til Norge, og koste meg mange timer med det. Jeg har også vært innom så og si alle spillene i serien, uten at noen av dem helt har klart å fange magien til originalen. Derfor ble jeg glad da Nintendo annonserte at original-spillene til GBA og DS skulle slås sammen til en remake på Nintendo Switch, og nå kan jeg med et smil om munnen fortelle at magien fortsatt er der!

Det var fascinerende å starte opp Mystery Dungeon DX. Musikken gir meg de samme nostalgiske følelsene i ryggmargen som hoved-Pokémon-serien på mange måter, noen ganger mer enn spill som Let's Go har gitt meg i nyere tid, mest fordi Mystery Dungeon-seriens nostalgi ikke har blitt melket på samme måte som hovedserien. Men dette er ikke bare en nostalgi-opplevelse, for Pokémon Mystery Dungeon DX er et oppriktig godt spill! I starten av spillet tar du en rask personlighets-test, og så blir du presentert med den pokémonen spillet mener du passer best som. I motsetning til originalen kan du her faktisk motsi spillet, og heller velge den pokémonen du selv ønsker å være, samt din partner-pokémon.

Historien starter med at du våkner opp på en strand, hvor den fremtidige partneren din finner deg. Det kommer raskt frem at du ikke bare er en pokémon, men et menneske gjenfødt som en pokémon. Du og partneren din må plutselig redde en pokémon i nød, og du blir kastet inn i første nivå av spillet. Du og partneren din ender etter hvert opp med å forme et redningsteam som andre pokémon kan komme til når de trenger hjelp, og du blir fort opptatt med å redde en haug med "lommemonstre", mens du samtidig prøver å finne ut av hvorfor du har blitt en en av dem selv. Historien er overraskende godt skrevet, med både sjarmerende karakter-øyeblikk som tar for seg spørsmål Pokémon-fans av og til spør selv, og en historie som svinger på måter jeg ikke forventet.

Mystery Dungeon DX er en dungeon crawler hvor du beveger deg dypere og dypere i tilfeldig genererte huler. Målet ditt er å hjelpe Pokémon som trenger det, om det er ved å gi de items, gjenforene venner, eller redde de som trenger det. Underveis kan du rekruttere både de du hjelper, og pokémon du bekjemper i hulene. Spillestilen tar mye inspirasjon fra hoved-serien, med type-fordeler, utviklinger og til og med turbasert kamp. Jeg satte stor pris på at kampene aldri føltes travle, men kunne være raske hvis jeg ville det. Hver tur, som kan være så kort som ett sekund, kan du bruke ett av dine fire angrep, bruke ett item eller bevege deg ett steg bortover. Det blir fort litt interessant å finne rett strategi for å vinne, spesielt når du er i en hule full av pokémon du er svak mot. Her spiller gjenstandene du plukker opp på veien ofte en viktig rolle, så kampen er gjerne tapt før den starter hvis du ikke har med deg det du trenger for å overkomme utfordringene i hulene. Kampsystemet i seg selv er kanskje noe noen vil kalle enkelt ved første øyekast, men her er det så mange parallelle systemer i sving at jeg ikke er enig med den påstanden.

Vanskelighetsgraden generelt i spillet mener jeg er godt balansert. Du har en god del hjelpemidler, mange av dem nye til remaken, som hjelper deg på veien. Du kan for eksempel sette på en auto-modus, hvor karakterene dine utforsker hulene for deg, helt til de ender opp i kamp-scenarioer. Du har også et miniatyr-kart over alle fiender, gjenstander og alle steder du har vært i hver hule. Likevel må du fortsatt tenke deg om for å overleve i de vanskeligere delene av spillet. Det eneste jeg har et problem med, er at du møter på nye pokémon ganske regelmessig, og det føltes ikke så spesielt å få en ny kamerat med på laget. Flere ganger hadde jeg fullt lag etter bare noen nivåer i de forskjellige hulene ganske tidlig i spillet, og dette gjør at pokémonene føltes mindre spesielle, som er trist.

I motsetning til mange av Pokémon-spillene som har kommet ut den siste tiden, synes jeg ikke at Mystery Dungeon DX ser billig ut. Modellene har enkle men sjarmerende animasjoner, og verden har en pen tegnet stil som fungerer godt. Av og til leverer spillet til og med scener som faktisk imponerer. Jeg vil også spesielt nevne skyggene i spillet, som ikke bare er mørke områder under karakterene, men en tegnet tekstur, som gir et inntrykk av at dette er et gøy, koselig eventyr, og ikke bare 3D-modeller som går rundt på forskjellige baner. Korte sekvenser med en forteller-tekst gjør også at dette føltes ut som et eventyr som noen kanskje leser fra en koselig barnebok. Kanskje er det andre pokémon som forteller om eventyrene dine?

Flere reagerte på dette spillet da det ble annonsert, rett og slett på grunn av prisen. Dette er nemlig ett spil til fullpris, og etter å ha spilt det, er det en pris jeg kan støtte. Dette er kanskje i teorien en ny versjon av ett GBA/DS-spill, men her er alt laget fra bunnen av, med høyere produksjonsverdier, forbedringer i spillformelen og mye godt innhold, selv etter rulleteksten. Jeg mener at dette spillet er verdt sin pris! Det er kanskje tilsynelatende enkelt, men enkelt er ikke dårlig, og det er dybde her hvis du bare ser forbi det uskyldige skallet.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX mener jeg er en solid pakke. Jeg har ikke møtt på noen store problemer på min vei, og har tvert imot vært engasjert fra første stund, med et smil om munnen store deler av eventyret. Det virker kanskje litt simpelt for noen, men jeg mener dette spillet virkelig klarer å treffe spikeren på hodet med balansen av enkelhet og dybde. Dette er noe jeg anbefaler både nye og gamle fans å prøve!