Pokemon og Aardman går sammen om et "drømmepartnerskap"

Knall og brak, Pikachu! Wallace & Gromit-skaperne Aardman slår seg sammen med Pokémon i et mystisk, men spennende samarbeid. Det er foreløpig ukjent hvilken form samarbeidet vil ta, men det har et lanseringsvindu, som er 2027.

Aardman og Pokémon har begge gitt ut uttalelser om samarbeidet. For det første sa Taito Okiura, VP for markedsføring og media i The Pokémon Company International: "Dette er et drømmepartnerskap for Pokémon. Aardman er mestere i sitt håndverk, og vi har blitt imponert over talentet og kreativiteten deres. Det vi har jobbet med sammen, sikrer at våre globale Pokémon-fans får en godbit!"

Sean Clarke, administrerende direktør i Aardman, legger til: "Det er en stor ære å få jobbe med The Pokémon Company International - vi føler oss oppriktig privilegerte over å få tillit til å gi liv til figurene og verdenen deres på en helt ny måte."

Vi har allerede sett Pokémon ta for seg stop-motion-animasjonens verden i Pokémon Concierge, men det skal bli interessant å se hvordan de to unike stilene til verdens største underholdningsmerkevare og Aardman kan matche hverandre.