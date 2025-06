Pokémon og Crocs går sammen om en nylansert serie med fottøy og tilbehør

HQ

Pokémon-merchandising-maskinen er virkelig ikke lik noe annet. Et samarbeid har nettopp blitt lansert, der The Pokémon Company og Crocs går sammen om en rekke fottøy og tilbehør av ulike slag.

Kolleksjonen består for øyeblikket av 12 artikler som nettopp har blitt lansert. Det er seks fottøyalternativer av disse, inkludert en veldig rosa og livlig Eevee Classic Clog, en like rosa og fargerik Pikachu Classic Clog kun for barn, en mer kortfattet generisk Pokémon Classic Clog som kommer i størrelser som passer småbarn, barn og voksne også, og til slutt en kun for voksne Versus Clog som har Charizard og Blastoise på en av hver sko.

Resten av samarbeidet omfatter en liste over merker som kan brukes til å tilpasse skoen du velger, og disse merkene inkluderer Pokémon som Piplup, Cubone, Togepi, Jigglypuff, Ditto, Quaxly, Gengar, Psyduck, med flere, pluss en rekke ting fra Poké -verdenen også, det være seg Poké Balls, Ultra Balls, Master Balls, og lignende.

Utvalget varierer i pris avhengig av hvilken vare du velger, med de billigste badge-pakkene til £ 17 og den dyreste er en voksen Clog som vil sette deg tilbake £ 70.

