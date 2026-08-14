Pokémon og Krispy Kreme lanserer et donut-samarbeid

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Pokémon feiret 30-årsjubileum i 2026, og det har betydd at vi har blitt bortskjemt med en jevn strøm av feiringer for å markere denne milepælen gjennom hele året. Nå er det tid for enda en, men denne gangen av den mer... smakfulle sorten.

Donutkjeden Krispy Kreme har gått sammen med Nintendo for å lansere et Pokémon-samarbeid de kaller «Pokémon Doughnut Collection». Takket være dette samarbeidet kan du nå bestille godbiter inspirert av noen av seriens mest klassiske, ikoniske og elskede lommemonstre. Her er hva som tilbys:

💛 Pikachu: kremfyll med sitronsmak, vaniljeglasur, Pikachu-figur

🩷 Jigglypuff: smørkrem med jordbærsmak, jordbærkakekrumler, Jigglypuff-figur

🧡 Charmander: fyll med sjokolade- og ristet marshmallow-smak, appelsinkaramellglasur, Charmander-figur

💚 Bulbasaur: glasur med vaniljesmak, smørkremblader, Bulbasaur-figur

💙 Squirtle: smørkrem med sukkerspinnsmak, glitrende sukker, Squirtle-figur

❤️ Poké Ball: vaniljeglasur, røde strøssel, sjokoladeglasur

✨ Original Glazed Gold Doughnut Dots: Original Glazed Doughnut Dots drysset med gullstøv

Det eneste lille minuset som er verdt å nevne her, er at vi i Europa som vanlig ikke er inkludert. Selv om Krispy Kreme er enormt stort i Frankrike, Storbritannia, Spania og Tyskland, er dette appetittvekkende samarbeidet begrenset til Canada og USA.

Når det er sagt, sjekk ut disse deilige godbitene nedenfor.