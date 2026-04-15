Pokémon Pokopia har en tidsbegrenset hoppetaukonkurranse som starter i slutten av denne uken

Pokémon Pokopia ble beskrevet som en Animal Crossing-klone med Pokémon da det ble annonsert, og mange var nesten skuffet over at dette sannsynligvis betydde at vi måtte vente enda lenger på Animal Crossings tilbakekomst. Da spillet ble lansert, ble det imidlertid klart at det var mye mer enn det, og det ble utrolig populært.

Nå ønsker The Pokémon Company å sørge for at det alltid er nok av aktiviteter og ting å gjøre i spillet for å underholde det enorme publikummet. Derfor har de annonsert Bulbasaurs hoppetaukonkurranse. Det er et tidsbegrenset arrangement (19.-26. april) som er omtrent akkurat det det høres ut som: en hoppetaukonkurranse.

Hvis du vil delta, må du ha fullført oppdraget Yawn up a storm i Withered Wasteland, men når det er gjort, kan du bare melde din interesse hos Bulbasaur utenfor Pokémon-senteret. Jo flere hopp du fullfører, desto bedre premier kan du se frem til. På nettstedet kan vi også lese :

"Du kan også møte andre spillere enten i deres verdener eller på Cloud Islands for å delta i en hoppetaukonkurranse for flere spillere!

"I en annen spillers verden kan både verten og gjestene delta i hoppetaukonkurransen, inkludert de som spiller i tilskuermodus. Det høyeste antallet hopp som registreres av en deltakende spiller, blir den verdens highscore, men det er bare verten som mottar premier."

Med det sagt ønsker vi alle lykke til.