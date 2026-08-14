Pokémon Pokopia har tatt imot mer enn fem millioner spillere i sin fortryllende verden

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Pokémon Pokopia har vært en av de få Nintendo-utgivelsene som overrasket selskapet med sin suksess, selv om det snart endret holdning. Fra minimal markedsføring før lanseringen til å bli en av Nintendo Switch 2s flaggskiptitler, og en ekte konsollselger på plattformen.

Nintendo har nå kunngjort at « Pokémon Pokopia har solgt fem millioner eksemplarer siden lanseringen. Og det er en imponerende milepæl. Disse tallene omfatter både det fysiske formatet (spillnøkkelkort) og digitale eksemplarer via eShop, og vil uten tvil bli oppdatert med nye tall svært snart.

Spillets første DLC (Expansion Pass del 1 – Bubbly Basin) ble sluppet 5. august, mens del 2 er planlagt å komme i slutten av 2026, og ytterligere innhold er planlagt for fremtiden.

Absolutt ikke dårlig for et ukonvensjonelt Pokémon-spill, som har klart å skape seg en nisje ved siden av andre livssimulatorer fra Nintendo, som de enorme «Animal Crossing: New Horizons» og «Tomodachi Life: Living the Dream».

Har du spilt « Pokémon Pokopia?