Pokémon Pokopia tar oss med ut på bølgene med sitt første DLC, «Bubbly Basin

HQ

Suksessen til livssimuleringsspillet « Pokémon Pokopia har vært en av de største overraskelsene i første halvdel av 2026, ettersom tittelen utviklet av Koei Tecmo overgikk alle forventninger både studioet og The Pokémon Company kunne ha hatt til denne simulatoren, der Ditto, kopierings-Pokémon, må gjenoppbygge en verden der Pokémon kan leve etter at menneskene har forsvunnet.

«Pokémon Pokopia har hatt små, tidsbegrensede arrangementer som har tilført mindre forbedringer eller ekstraelementer til hovedspillet, men 5. august vil det utvides betydelig med ankomsten av undervannsoppdateringen.

Denne innholdsutvidelsen lar deg utforske marine biomer takket være dykkeevnen som Ditto kan lære av Manaphy. Du kan også bygge et sommerhus under vann og et transportnettverk for å ta med vennene dine dit. Undervannsoppdateringen er gratis for alle spillere, men det er mer...

Det betalte innholdet i del 1 av Expansion Pass tar oss med til det nye nabolaget Bubbly Basin, hvor Poplio vil vise oss rundt og gi oss oppgaven med å gjenopprette lys og farger i området. Det betyr selvfølgelig at det blir massevis av nye Pokémon, med vann-type Pokémon i hovedrollen. Det finnes også en ny utforskningssone i havgravene, der du må utnytte korallernes bioluminescens for å nå de dypeste dypene.

I tillegg til Bubbly Basin har The Pokémon Company også bekreftet at del 2 av « Pokémon Pokopia-utvidelsespasset kommer i slutten av 2026, og at den vil fokusere på tilbehør. En del 3, med et helt nytt nabolag, kommer en gang i 2027. Det er absolutt mange flere grunner til å nyte « Pokémon Pokopia nå. Skal du prøve dette nye innholdet?