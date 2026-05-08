Pokémon PokopiaFireRed og LeafGreen, og Tomodachi Life dominerer Nintendos siste salgstall

Nintendo har nettopp offentliggjort sine siste økonomiske tall, og de ser veldig sterke ut for Pokémon. Årets største utgivelser fra en av verdens mest elskede franchiser har kanskje kommet i form av en spin-off og en nyutgivelse, men de har begge gjort det utrolig bra i ukene etter lanseringen.

I løpet av de seks ukene som har gått siden Pokémon FireRed og LeafGreen kom, har nyutgivelsene solgt 4 millioner eksemplarer ifølge Nintendos siste tall. Pokémon Pokopia har også solgt like mye, men på kortere tid, 5 uker etter lanseringen. Det er også imponerende at Pokopia har klart å selge så godt, med tanke på at spillet er eksklusivt for Nintendo Switch 2, når konsollen ikke på langt nær er like utbredt som den originale Switch er ennå.

Når vi ser utover Pokémon, ser vi imidlertid at Tomodachi Life: Living the Dream har også vært litt av et monster på Switch og Switch 2. På bare to uker har spillet solgt mer enn 3,8 millioner enheter, noe som viser at det er en interesse fra Nintendo-fans for spill som ikke nødvendigvis faller inn i de vanlige franchisene Mario, Pokémon, Zelda, Kirby osv.