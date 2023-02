Pokémon Presents-sending skal avsløre store nyheter neste uke

HQ

Å hjelpes meg. Jeg begynner å bli gammel! Pokémon-spillene blir 26 år gamle den 27. februar, og The Pokémon Company skal feire dette med 2023s første Pokémon Presents-sending.

Showet starter 15 på mandag, og skal vare i ca. 25 minutter. Vi har mottatt en teasertrailer sammen med denne kunngjøringen, men den avslører ikke noe om hva vi får se.

Det er imidlertid trygt å si at vi får spillkunngjøringer, ettersom musikken som brukes er Pokémon Red og Pokémon Blues ikoniske kjenningsmelodi. Kan det bare være en tilfeldighet at Nintendo Switch nettopp fikk Game Boy-spill , og at den elskede duoen vil være 25 år over dammen i september? Jeg tviler på det.