Pokémon samarbeider med Clarks om en serie med temasko

The Pokémon Companys nyeste samarbeid innen klær og bekledning innebærer at underholdningsgiganten slår seg sammen med Clarks Shoes i Storbritannia for å lage en serie med merkesko med tema etter de fullt utviklede Kanto-startlommemonstrene (og Mewtwo).

Støvlene passer inn i Torhill Explore -stilen, og kommer i oransje, blå, grønn og lilla fargevalg med aksenter og ekstra stylings som viser Charizard, Blastoise, Venusaur og Mewtwo.

Støvlene kan bestilles nå, og kommer i en rekke forskjellige størrelser. De er til og med tilgjengelige med leveringsgaranti før jul, noe som betyr at dette kan være en flott julegaveidé til Pokémon-fansen i livet ditt. Støvlene selges for £120.

