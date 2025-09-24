Pokémon samarbeider med det italienske motemerket Dolly Noire om noen fancy Hoenn-plagg

HQ

Pokémon er kjent for å samarbeide med alle slags merker, men nå ser det ut til at Pikachu har fått øynene opp for catwalken, ettersom selskapet har slått seg sammen med det Milano-baserte motemerket Dolly Noire om en ny kleskolleksjon basert på Hoenn-regionen.

Spesielt mange av disse plaggene fokuserer på ikoniske legender fra regionen, inkludert Groudon, Rayquaza, Latios og Latias. Det er også litt kjærlighet til andre store navn fra Hoenn, som Salamence og Metagross, Shedninja, Milotic og flere. T-skjortene koster £40 på Pokémon Center-nettstedet, og hettegensere og cardigans koster godt over £100, noe som viser at dette kanskje er litt mer luksuriøst enn vanlig gaming-merchandise.

På Dolly Noires nettside kan du finne enda flere ting, blant annet et plagg til Kyogre og en t-skjorte som viser frem starterne i Hoenn. Disse følger samme stil, men prisene er i euro og nettsiden er på italiensk.

Dette er en annonse: