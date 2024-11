Pokémon-samarbeidet med Skinnydip inkluderer T-skjorter, etuier til ørepropper, sweatshirts og mer

HQ

Det London-baserte motemerket Skinnydip har inngått et samarbeid med The Pokémon Company om en ny kolleksjon som nå er tilgjengelig på Pokémon Center. Kolleksjonen omfatter en rekke klær, fra klær til tilbehør til telefoner og ørepropper, vesker og mye mer.

Totalt er det 22 forskjellige telefonvesker å velge mellom, alle med unike Pokémon fra Gen 1-tiden på. I tillegg kommer tre etuier til ørepropper med design fra de tre Kanto-startfigurene (Charmander, Squirtle og Bulbasaur), noen forskjellige perleremmer, en veske, tre forskjellige sminke- og vaskevesker, og selvfølgelig også en kolleksjon med T-skjorter og sweatshirts.

Kolleksjonen er faktisk ganske rimelig til å være et offisielt Pokémon-samarbeid, med gensere som koster over £35 og telefonvesker som vanligvis koster £24. Du kan se hele utvalget her.

Dette er en annonse: