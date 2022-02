Pokémon Scarlet og Pokémon Violet annonsert - kommer i slutten av 2022

The Pokémon Company har nettopp annonsert en helt ny generasjon av Pokémon som kommer til Nintendo Switch senere i år. Pokémon Scarlet og Pokémon Violet utvikles av Game Freak og beskrives som et "open-world"-eventyr. De har i traileren ,som du kan se nedenfor, vist frem en tilsynelatende stor og variert åpen verden, og spillet likner en blanding av Pokémon Legends: Arceus og Pokémon Sword/Shield. Tre nye startere fra 9. generasjon har blitt avslørt og er en gresskatt, en ildkrokodille og en sveisen and, som per nå er de eneste nye lommemonstrene vi har fått se fra den nye generasjonen. Se også hele Pokémon Presents-presentasjonen under traileren.

