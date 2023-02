Pokémon Scarlet og Violet presenterer sin DLC The Hidden Treasure of Area Zero

HQ

Pokémon Presents for Pokémon Day er nettopp avsluttet, og i tillegg til å gi oss noen nysgjerrige nyheter som Pokémon Sleep eller Pokémon Concierge-serien for Netflix, gledet vi oss alle til en stor kunngjøring om en ny utgivelse eller en DLC for Pokémon Scarlet og Violet. Vel, vi har hatt minst en av dem.

The Scarlet and Purple DLC kalles The Hidden Treasure of Area Zero, og det blir et todelt eventyr. Den første delen heter The Teal Mask og slippes til høsten i år. I det vil vi kunne fortsette vårt originale spill ved å besøke landet Kitakami som en del av en akademistudietur utover Paldea-regionen.

Den andre delen kommer litt senere, om vinteren (som kan bety tidlig i 2024) og vil bli kalt The Indigo Disk. Det vil følge hendelsene i The Teal Mask, og vi vil se spillere bli utvekslingsstudenter på det nye Blueberry Academy.

I begge deler vil vi ha sjansen til å fange Pokémon fra andre generasjoner som ikke var i grunnspillet, for eksempel Shiftry, Ninetales, Dewgong eller Milotic. I tillegg vil vi i denne DLC-en se de to nye legendariske Pokémon of Scarlet og Purple, som vil ha en viktig rolle i historien om utvidelsen, og som er Ogrepon og Terapogos. Ingen ytterligere detaljer er kjent om dem for øyeblikket, men fra presentasjonsbildene ser det ut til at de vil være Grass-Type og Water-Type, selv om vi ikke kan bekrefte dette for øyeblikket.

Til slutt vil forhåndsbestilling av DLC tilby nye uniformer for karakteren vår og koder for å få gjenstander og Pokémon i spillet.