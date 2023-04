Pokémon Scarlet/Violet nyeste oppdateringen fikser Tera Raid egg bug

HQ

Game Freak har gitt ut en ny oppdatering for Pokémon Scarlet/Violet, og denne ser ut til å takle massevis av feil og problemer som har plaget det siste lommemonstereventyret.

En av de største rettelsene kommer i form av å korrigere Tera Raid-problemet som så spillere fange et egg i stedet for Walking Wake eller Iron Leaves, noe som betyr at den endrede Pokémon nå skal være mulig å skaffe seg. På samme måte har det vært en rekke rettelser rettet mot Hisuian-versjonen av Zoroark, som er tilgjengelig for alle som har forhåndsbestilt den kommende Hidden Treasure of Area Zero-utvidelsen.

Når det gjelder de fullstendige patchnotatene, finner du dem nedenfor.

Støtte til trenere som fanget et egg i stedet for å gå våken eller jern blader i Tera raid kamper

Trenere som fanget et egg i stedet for Walking Wake eller Iron Leaves i en Tera Raid Battle før de ble oppdatert til versjon 1.2.0 av Pokémon Scarlet og Pokémon Violet, ble påvirket av en feil som forhindret dem i å fange noen av disse Pokémon.

Denne feilen er løst, og trenere som fanget slike egg i stedet for Walking Wake og Iron Leaves vil nå kunne fange disse Pokémon.

I tillegg vil Tera Raid Battle-hendelsene for disse to Pokémon komme tilbake omtrent samtidig med denne spilloppdateringen. Besøk denne siden for detaljer om Tera Raid Battle-hendelsene.

Justeringer av funksjoner

Det er gjort en endring i fristen for påmeldinger til vennskapskonkurranser, som finnes i Online Competitions-delen av Battle Stadium.



Før denne endringen: Bidrag var tillatt til vennskapskonkurransen begynte.



Etter denne endringen: Påmeldinger vil bli tillatt til vennskapskonkurransen avsluttes.



Feilrettinger

Link Battles



Fikset en feil i Link Battles der valg av Swap like før valgtidtakeren nådde null, kunne mislykkes i å bytte i den valgte Pokémon og deretter føre til bytte - og selve kampen - for å handle unormalt.



Fikset en feil i Link Battles der når den gjenværende tiden for kampen var under ett minutt, ville den ikke lenger vises der den skulle.



Fikset en feil som oppstod i Link Battles der, avhengig av trekket som ble brukt på det tidspunktet en Pokémon besvimte, ble tiden en trener fikk for å velge sin neste Pokémon redusert.



Battles



Fikset en feil der Cud Chew Ability ville utløses igjen en gang annenhver sving etter at den utløste første gang, i motsetning til hva som er skrevet i Ability-beskrivelsen.



Fikset en feil som oppstod da Zoroark terastalliserte mens han brukte sin illusjonsevne til å skjule seg som en annen Pokémon. På Check Status-skjermen ville Terastallized Zoroarks type vises som den originale typen Pokémon den hadde forkledd seg som, i stedet for Zoroarks Tera Type.



Fikset en feil som oppstod da Zoroark brukte sin illusjonsevne til å skjule seg som en annen Pokémon som allerede hadde Terastallized. Denne feilen førte til at Zoroarks type på Check Status-skjermen feilaktig ble vist som Tera-typen til Pokémon Zoroark hadde forkledd seg som.



Fikset en feil i Double Battles med trekk som forårsaker statendringer for Pokémon ved hjelp av trekkene. Denne feilen førte til at statendringene feilaktig skjedde to ganger hvis brukeren traff to motstridende Pokémon med trekket mens en motstridende Pokémon sto bak en erstatning.



Pokémon GO-tilkobling



Løste hovedproblemet som førte til at spillet krasjet på skjermen som ble brukt til å pares med en Pokémon GO-konto.



Annet