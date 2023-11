Pokémon Scarlet/Violets Indigo Disk virker kjent, men morsomt

HQ

Jeg har alltid hatt inntrykk av at Game Freak leverte et spill som var litt uferdig med Pokémon Scarlet/Violet. På den ene siden åpnet den åpne verdenen (selv om den var teknologisk mangelfull) opp for et mye mer oppslukende og personlig Pokémon-eventyr, men samtidig betydde den åpne verdenen at progresjonen var helt uoversiktlig på grunn av mangelen på grenser for hvor du kan og bør utforske verdenen først. Jeg tar opp disse to punktene fordi jeg også mener at den første utvidelsen, The Hidden Treasure of Area Zero - The Teal Mask, klarte å bevare det gode og begrense det dårlige på grunn av det høyere inngangsnivået. Så da jeg gikk inn i den andre utvidelsen, The Indigo Disk, var jeg veldig spent på hvordan Game Freak hadde tenkt å bygge videre på den stadig bedre formelen. Etter å ha tilbrakt rundt en time med utvidelsen under et besøk på The Pokémon Company sitt britiske hovedkvarter, er jeg spent, men ikke akkurat imponert.

HQ

For The Indigo Disk er egentlig ikke noe vi ikke har sett før. Riktignok er settingen i utvidelsen et undervannsterrarium delt inn i fire seksjoner, og ja, det er jævlig kult, men selve nivå- og verdensdesignet minner veldig om det Paldea tilbød, men i mindre skala. Du kan klatre opp på iskalde topper og hoppe over flytende isfjell, du kan sole deg på sandstrender, vandre langs karrige klipper og snike deg gjennom frodige gressletter. Terrariet som denne utvidelsen foregår i, minner om noe om Safari Zones i tidligere pikselerte Pokémon-titler.

Dette er en annonse:

Og hvert biome er stappfullt av nye og gamle Pokémon som du kan jakte på og fange. Hovedattraksjonen er selvsagt start-Pokémonene du kan finne i verden, som ser ut til å være svært sjeldne, så ikke forvent å fylle eskene dine med Squirtles og Chikoritas, men du kan også støte på regionale varianter av Pokémon avhengig av hvilken del av terrariet du utforsker. Det er virkelig mye å glede seg over for deg som samler i denne utvidelsen, og det faktum at alle Pokémon ser ut til å være over nivå 60, betyr at du sannsynligvis kan sette de fleste direkte inn i laget ditt uten å måtte bruke evigheter på å få dem opp i nivå.

Når det gjelder nivå, er The Indigo Disk en ekte late game-opplevelse, noe som betyr at Pokémon du kommer i kontakt med, vil sette deg på prøve, og trenerne vil bare prøve å presse deg videre. Du trenger et sterkt, variert og allsidig team hvis du har tenkt å fullføre den nye Pokédexen og overvinne de mange trenerne som kaller øya sitt hjem. Og for å bygge videre på dette: Mens The Teal Mask var en utvidelse som så ut til å handle mer om fortellingen og håndteringen av ville Pokémon, vil du i The Indigo Disk måtte kjempe og møte tilbakevendende favoritt-trenere som Carmine, og også en helt ny Elite Four - og disse ser ut til å være litt av en utfordring. Under forhåndsvisningen fikk jeg møte Amarys, som hadde en gruppe på over 80 i nivå, og jeg måtte slå en Elite Four-utfordring som inkluderte å gli gjennom ringer på ryggen til Koraidon. Det sier seg selv at du må forberede deg godt for å klare dette, og sannsynligvis også de andre kampene på Elite Four.

Dette er en annonse:

Men selv om The Indigo Disk virkelig ønsker å tilby den utfordringen som har manglet i Pokémon-spillene på lenge, og samtidig utnytte spillernes nostalgi ved å gjøre startere mer tilgjengelige, holdes denne utvidelsen tilbake av de samme fallgruvene og problemene som The Teal Mask og grunnspillet. Du kan forvente deg en opplevelse med teksturer i lav oppløsning, ustabile og ofte direkte tragiske bildefrekvenser, og med teksturer og Pokémon som dukker opp rett foran øynene dine. Game Freak Til tross for mange års arbeid med dette spillet og støtten etter lanseringen, ser det ikke ut til at de klarer å få det til å kjøre bra, noe som er synd, for det ligger mye potensial i denne moderne formelen for serien.

Det var noen få andre hemmeligheter og godbiter du kan forvente deg, som ser ut til å holde deg underholdt og interessert mens du studerer på Blueberry Academy i undervannsterrariet, men generelt sett, hvis du har spilt grunnspillet eller The Teal Mask, har du sannsynligvis allerede en veldig god idé om hva Game Freak ønsker å servere i desember med dette siste kapittelet i denne siste generasjonen Pokémon.