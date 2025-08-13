Pokémon slår seg sammen med King Ice for å lage noen nye, stilige smykker

HQ

Pokémon har nok en gang slått seg sammen med smykkeprodusenten King Ice for å lage noen nye halskjeder i stil med favorittlommemonstrene dine. Fra Poké Ball-inspirerte kjeder til store Pikachu- og Eevee-fjes - du kan vise frem favoritt-Pokémonene dine med disse nye smykkene.

Det vil si, hvis din favoritt-Pokémon er Eevee, Pikachu, Charmander, Gengar, Squirtle, Bulbasaur eller Snorlax. Disse er de eneste skapningene som får sine egne spesielle kjeder, sammen med et annet Squirtle-halskjede som viser lederen av Squirtle Squad, frisk med solbriller og det hele.

Prisene på disse halskjedene varierer, men de fleste koster rundt £120. De er alle tilgjengelige på Pokémon Center, og er laget av hvitgull-, 14K gull-, svartgull- og roségullbelagt messing med diamantsimulering. Kjedene er 22 tommer lange og leveres med livstidsgaranti mot produsentfeil.

Hvilket Pokémon-kjede ville du valgt?

