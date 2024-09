Pokémon Sleep er endelig kompatibel med smartklokker og kommer med nye gaver

Pokémon Sleep er en ganske interessant app hvis du er interessert i å vite kvaliteten på søvnen din, men har en viktig ulempe: For at den skal fungere må du legge mobiltelefonen med forsiden ned, med skjermen på og appen åpnet, og på sengen din (den kan ikke ligge på et nattbord, den bør ligge på puten din slik at den kan registrere bevegelsene dine).

Heldigvis har The Pokémon Comapny gitt ut en ny oppdatering av appen som gjør den kompatibel med smartklokker. Nå kan du måle søvnen din på en mye mer komfortabel måte: Bare koble den til Health Connect-appen din på Android eller iOS.

Ikke alle smartklokker er kompatible. På disse nettsidene kan du sjekke hvilke som fungerer for Apple Watch-familien , og hvilke som fungerer for Galaxy Watch, Google Pixel Watch og Fitbit-modeller.

Denne oppdateringen gir noen gaver for å lokke nye "drømmere": Hvis du oppretter en konto mellom 23. september og 23. oktober, vil du få 10 Pokécookies og Bulbasaur, Charmander og Squirtle-røkelse.

Hvis du allerede har opprettet en konto før 22. august 2024 men ikke har brukt appen mellom den datoen og 23. september vil du få andre gaver, inkludert 10 Pokécookies, 1000 drømmepoeng og mer. Hver spiller, uansett hva, vil også få noen godbiter.

Det er ikke alle nyheter for Pokémon Sleep: Det originale lydsporet til spillet/appen, som består av 34 spor, har nettopp blitt utgitt på Spotify. Litt avslappende musikk hvis du har problemer med å sove!