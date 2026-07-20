Pokémon Sleep feirer sitt treårsjubileum med ankomsten av start-Pokémonene fra Pokémon Pearl og Diamond

Det er kanskje ikke et av spillene som får mest oppmerksomhet i media, men selv i bakgrunnen er « Pokémon Sleep en gigant som følger mer enn 10 millioner brukere hver dag, og hjelper dem med å regulere søvnrytmen, forbedre helsen og fange noen Pokémon underveis. I dag er det tre år siden lanseringen, og TPC feirer med et spesialarrangement der ikke mindre enn ni nye Pokémon fra Sinnoh/Hisui-regionen introduseres: de tre «starterne» og deres utviklingsformer.

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Så Turtwig, Grotle, Torterra, Chimchar, Monferno, Infernape, Piplup, Prinplup og Empoleon blir med i rekken av lommemonstre, ledsaget av en rekke midlertidige styrkeforbedringer og bonuser. Sannsynligheten for at Pokémon med andre søvnmønstre enn dine egne dukker opp, er nå økt, og det gis en bonus på erfaring, godteri og minigodteri.

Det er også lagt til tolv nye oppdrag, fordelt på to sett med seks hver uke – noe som er hvor lenge arrangementet varer. I tillegg kan brukerne hente daglige «Sleep Gifts» fra boksen.

Hvis du har lyst til å legge til noen Pokémon i samlingen din og, mens du er i gang, få en bedre natts søvn, kan du gå inn på Pokémon Sleep via Google Play (Android) eller App Store (Apple) og laste ned spillet til smarttelefonen din.