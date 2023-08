Pokémon Sleep har passert 10 millioner nedlastinger

Pokémon Company og utvikleren Select Button har avslørt at søvnsporingsappen Pokémon Sleep nå har blitt lastet ned 10 millioner ganger.

For å feire denne milepælen kan alle brukere nå motta en gratis gave i spillet som inkluderer 1000 søvnpoeng, 1 Good Camp Ticket, 3 Ingredient Ticket S og 5 Poké Biscuits. For å dra nytte av denne gaven må du sørge for at appen din er oppdatert til versjon 1.0.6.

Pokémon Sleep ble lansert på mobile enheter i midten av juli og fulgte etter en rekke andre populære mobiltitler i serien, blant annet Pokémon Go, Pokémon Unite og Pokémon Masters EX.